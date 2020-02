<<< RETOUR La Réunion Positive

Forum SUP’ des formations du Tertiaire (5ème édition)

Forum SUP’ des formations DU TERTIAIRE 5ème EDITION :

le Jeudi 13 février 2020

de 8h30 à 15h30

à la Cité des Métiers à Saint-Pierre - CAMPUS PRO - 65 Rue du Père Lafosse



Publics concernés :

Jeune

Etudiant

Parent d’élève

Lycéen



INSCRIPTION SUR INTERNET OBLIGATOIRE, MERCI DE NOUS APPELER AU 0262 70 03 03 POUR L’ARRIVEE DES BUS

Inscrivez-vous ici

http://www.citedesmetiers.re/





Objectifs : s’informer sur les formations du tertiaire, rencontrer et échanger avec les lycées, les centres de formation et les étudiants en cours de formation.



Le Tertiaire regroupe le plus grand nombre de métiers transverses qui existent dans tout type d’entreprise : comptables, administratifs, commerciaux, ... Créateur d’emplois variés, le tertiaire est un secteur d’activité qui attire toujours plus de bacheliers. "Quelles sont les formations supérieures du tertiaire existantes à La Réunion ?" "Comment y accéder et quels sont les pré-requis ?" "A qui s’adresser pour faire les démarches pour construire mon parcours de formation ?"



Ce forum apporte des réponses claires et concrètes à ces questions. Depuis 2016, la Cité des métiers, les lycées du sud et les CIO du sud s’unissent et organisent le Forum Sup’ des formations du Tertiaire pour éclairer les élèves et les parents dans leurs démarches.

Au programme toute la journée, stands d’informations sur les formations Licence, DUT, BTS avec la participation active des lycées, CFA, CIO, CROUS, de l’Université de la Réunion.



Ateliers Parcoursup avec accompagnement d’un psychologue de l’éducation.

Ateliers sur l’apprentissage

Kozpoudi métiers

