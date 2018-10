Communiqué Forum Régional des éco-entreprises : Une 2e édition réussie ​Le Forum Régional des éco-entreprises, qui s’est tenu les 4 et 5 octobre dernier à la Nordev, a mobilisé 44 exposants et attiré près de 800 visiteurs avertis. En organisant ce forum professionnel autour de la thématique de l’économie circulaire, le cluster GREEN avait un double objectif : d’une part, réunir les éco-entreprises du territoire afin de les faire connaître, de valoriser leurs bonnes pratiques et leur savoir-faire ; et, d’autre part, sensibiliser les entreprises, les décideurs politiques et économiques aux enjeux de l’économie circulaire. Le cluster GREEN dresse donc un bilan satisfaisant de ces deux journées.

Avec un nombre de visiteurs ayant quasiment doublé, cette 2e édition du forum a permis aux exposants de partager leurs expériences avec d’autres professionnels ayant adopté une approche entrepreneuriale basée sur le principe de l’écoresponsabilité. Toutefois, bien que les exposants aient exprimé leur satisfaction quant à la qualité de l’organisation et à l’importance de ce type de rencontres et d’échanges entre professionnels, ils ont regretté que ce sujet d’actualité ne mobilise pas plus de monde.



Les 800 visiteurs que cet événement a attirés comprenaient essentiellement des gens avisés et curieux de découvrir les bonnes pratiques et les écoproduits qui leur étaient proposés dans le cadre du salon. « Les Éco-Entreprises sont les pourvoyeurs de solutions respectueuses de notre environnement. Cependant, pour réussir la révolution encore embryonnaire de la transition écologique, elles ont besoin d’être identifiées et reconnues. Il s’agit aussi de travailler avec toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité », souligne Christiane Albert, directrice du cluster GREEN. « Il est primordial de mobiliser des canaux de communication variés pour faire passer l’information au plus grand nombre, qu’il y ait une meilleure appropriation des enjeux de cette nouvelle économie et bien sûr donner plus de visibilité aux éco-entreprises », ajoute-t-elle.



Au cours des deux jours du Forum, les visiteurs ont eu droit à un riche programme qui comprenait, notamment, les actualités réglementaires en matière de gestion des déchets et d’économie circulaire, les actions de l’ADEME en faveur des entreprises, la remise de la certification Ecolabel Européen à 6 hôtels de La Réunion, l’actualité des éco-entreprises sur les thèmes de l’énergie, de l’eau, de la chimie verte, de la gestion des déchets, de la mobilité verte, du digital et de la lutte antivectorielle.



Ce forum a également permis, pendant la conférence de Mme Isabelle DELANNOY, l’invitée d’honneur de l’événement, de présenter à l’assistance deux projets structurants pour le territoire :



- le projet Eco-Cité, du TCO, qui a été retenu dans le Programme d’Investissement d’Avenir « Ville de demain », un chantier ultramarin tropical et insulaire unique. L’Eco-Cité ambitionne de devenir la vitrine du savoir-faire et de l’excellence réunionnaise, notamment dans les secteurs du bâtiment et de l’ingénierie urbaine ; et



- le Label Efficience du cluster GREEN, un label cofinancé par la DIECCTE, l’ANACT et OPCALIA, qui tient compte des spécificités locales. Porté et conçu par le cluster Green, ce label met l’accent sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et la Qualité de Vie au Travail (QVT). 14 entreprises réunionnaises participeront prochainement à l’opération collective qui les préparera à l’obtention de ce label d’exigences.



Des invités-experts qui nous confirment que La Réunion dispose de tous les éléments pour réussir sa transformation en une économie résiliente.



Pour Isabelle Delannoy, coscénariste du film Home, réalisé par Yann Arthus Bertrand, et fondatrice de Do Green – économie symbiotique, notre île est le creuset logistique sur lequel on peut créer sur terre et mer cette symbiose industrielle.



Pour Nicolas Imbert, directeur exécutif de Green Cross France & Territoires, et administrateur de l’Institut National de l’Economie Circulaire, les labels sont des outils importants. Il y a une opportunité à faire du Label Excellence du cluster GREEN une marque de fabrique, un modèle gagnant pour l’image de La Réunion.



Pour Guillaume Ayné, délégué du PEXE, le réseau des éco-entreprises de France, La Réunion a la vocation d’être un laboratoire, un exemple de l’économie de demain.



Le bilan positif de ce 2e Forum régional des éco-entreprises confirme le Cluster GREEN dans son engagement à faire de l'environnement et de l'économie circulaire un levier de développement économique, écologique et sociétal dans l'espace océan Indien.





