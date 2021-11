Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Forum Interprofessionnel des Arts Visuels (FIAV) Frédérik MAYO, Vice-Président de la Région Réunion, s’est rendu à la 4ème édition du Forum Interprofessionnel des Arts Visuels (FIAV), organisée au Château Morange à Saint-Denis en présence de Monique ORPHÉ, Présidente de la SPL Territo’Art et Natacha PROVENSAL, Conseillère en Arts Plastiques et Enseignement Supérieur de la DAC-OI.

Porté par le centre de ressources dédié aux artistes auteur.es Réunion et LERKA, cet événement a pour objectif d’inviter les professionnels du secteur de l’art visuel ainsi que les diffuseurs à se rencontrer et d’accompagner la professionnalisation et la structuration du secteur.



La Région Réunion encourage les initiatives telles que le FIAV qui s’inscrit dans une démarche de dynamisation du secteur de l’art visuel et de structuration cohérente de la filière à l’échelle du territoire. C’est dans cette logique que la collectivité a lancé cette année le Schéma d’Orientation pour le Développement des Arts Visuels (SODAVI) dont l’objectif est d’aboutir à un diagnostic partagé du secteur des arts plastiques et visuels à La Réunion et d’engager une démarche de réflexion afin de définir des axes de développement pour ce secteur au même titre que les autres secteurs du champ culturel.



Frédérik MAYO a souligné son engagement auprès des artistes locaux. « Il faut que l’on travaille pour que l’art soit vu comme un développement humain. On a besoin de connecter l’art avec la population. Un pays ne se développe pas sans culture. »





