Fortes rafales sur les côtes de la Réunion et un temps maussade sur le sud sauvage

2019 JUIN 03 06H00 REUNION



Bonjour la Réunion!



photo satellite de 06heures: des nuages poussés par les alizés vigoureux remontent vers la REUNION et touchent principalement les régions du Sud Sauvage ou ils restent parfois accrochés aux reliefs pouvant donner de bonnes averses.



REMARQUES GENERALES: le changement de temps est perceptible depuis la fin de journée de Dimanche . Le vent s'est nettement renforcé. Il souffle du sud-est et n'épargne en journée que la région allant de Saint Paul à la Possession. Des rafales pouvant localement dépasser 70km/h sont attendues notamment vers Sainte Rose ou encore Gillot et Pierrefonds. A 6heures la station Météo France de Piton Sainte Rose rapporte des rafales de 62km/h.



Avec ce vent soutenu la haute mer est houleuse. Les sorties sont déconseillées.



Température du lagon: autour de 26° celsius



Côté ciel la région du sud sauvage est la plus exposée aux averses. La station Météo France de Grand Coude rapporte à 6heures 81.7mm sur ces dernières 24heures. Ce matin le ciel est faiblement pluvieux au volcan mais clair au Maïdo.



Excepté la région sud-est donc le reste de la Réunion bénéficie d'une belle matinée ensoleillée.



Cet après midi les développements nuageux sont plus groupés sur les hauts du nord et du nord-ouest. Des averses sont envisagées localement mais elles restent plutôt faibles.

Le sud sauvage reste exposé aux averses passagères.



Sur le littoral l'ensoleillement reste majoritaire sauf sur le sud sauvage et temporairement sur le nord en fin d'après midi.



Pour Mardi on prévoit toujours un temps venteux mais temporairement moins humide. Les températures devraient baisser un peu notamment dès la nuit prochaine dans les hauts.





TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE: par rapport aux deux jours précédents les températures sont en baisse sensible au volcan, sur les plaines ou encore au Maïdo. Légère baisse également sur le littoral en général, baisse un peu plus prononcée sur le sud sauvage.



SAINT DENIS: Maximum de 27° celsius



LE PORT : Maximum de 28° celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28° celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 28° celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 27° celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24/25° celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 24/25° celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 27° celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 27° celsius



VOLCAN: Maximum de 14° celsius



MAIDO: Maximum de 15° celsius



BOURG MURAT: Maximum de 18° celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 20° celsius



CILAOS: Maximum de 22° celsius



SALAZIE: Maximum de 21° celsius





Je vous souhaite un excellent début de semaine.



Cheers,

