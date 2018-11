Fortes pluies possibles cet après midi intérieur de la Réunion, instabilité sur la zone

Bonjour les Iles!

L'instabilité continue à augmenter sur la région avec un temps lourd.



REUNION: Météo France signale de bonnes averses la nuit dernière.



"31 mm à St-Benoît, 38 à Ste-Rose, 52 au Baril et 73 à la Crête pour les plus significatives".



Cet après midi(voir dès la fin de la matinée par endroits) des averses à caractère orageux se déclenchent dans l'intérieur notamment sur les hauteurs de l'ouest et dans la région du volcan.



Ces pluies pourront être localement fortes. Prudence donc au niveau des radiers et ravines d'autant que le caractère d'une averse orageuse est d'être soudaine et forte.



Pour la mer Météo France signale une petite houle au déferlement de la Pointe des Aigrettes à Saint Philippe.



Je l'ai encore admirée(gentillette) hier à Gillot en faisant mon footing quotidien.



C'est demain que l'instabilité va monter d'un cran et le modèle européen prévoit des pluies fortes avec des orages possibles. Voir simulation du modèle postée.



On y reviendra.

Animation sat mises à jour ici:2018 NOV 14 08H41 Mascareignes.