Fortes pluies/orages : Vigilance jaune dans le Nord, l'Est et le Sud-Est

Météo France actualise son bulletin de vigilance lié à la forte tempête tropicale Cheneso qui circule à proximité de Madagascar. Par N.P - Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 à 09:57

Situation générale



La forte tempête tropicale CHENESO circule actuellement proche des cotes de Madagascar, encore loin de la Réunion. Observations Relevés pluviométriques en 1 heure ce matin à 6 heures locales: - 34.1mm sur Gillot - 45.6mm à la Grande Chaloupe - 35.9mm à Saint Francois, dans les hauts de Saint Denis.



Après l'épisode de fortes pluies de ce matin, une accalmie se dessine. La vigilance orange est levée sur les régions Ouest, Nord et Est. Elle passe en jaune sur les régions Nord, Est et Sud-Est dans lesquelles il convient de rester attentifs. Sur ces zones, des pluies sont encore localement attendues en soirée et nuit prochaine.



