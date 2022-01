A la Une . Fortes pluies/orages : La vigilance maintenue dans le Nord, l'Ouest et l'Est

Par NP - Publié le Vendredi 14 Janvier 2022 à 17:10

La Réunion se trouve toujours sous l'influence d'un flux pluvio-instable de secteur Nord à Nord-Ouest. Après une accalmie relative en début de nuit prochaine, les zones Ouest, Nord et Est de l’île seront à nouveau soumises à des averses localement fortes, et pouvant prendre un caractère orageux. Ailleurs des averses seront également présentes mais dans une moindre mesure.



Un bulletin d'actualisation sera émis au plus tard demain matin vers 8 heures locales.