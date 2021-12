Météo Fortes pluies/orages : La vigilance maintenue dans l'Est et le Sud

La vigilance fortes pluies/orages est maintenue dans l'Est et le Sud. Le bulletin de Météo France : Par N.P - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 07:13

Au cours de la nuit dernière, des pluies instables ont concerné les régions de Saint-Pierre et de Saint-Joseph avec respectivement 42,9mm et 41,7mm. Hormis le Sud, les précipitations ont été plus faibles qu'attendues.



Finalement, le flux de Sud-Est prévu va se mettre en place avec un peu de retard et se renforcer en cours de matinée.



Le temps devient alors perturbé sur les régions Est et Sud-Est du département, avec des averses soutenues prenant parfois un caractère orageux. Ce risque pluvio-instable perdure en matinée et doit se dissiper en fin de journée.



En cette période de vacances scolaires et avec l'activité volcanique, la plus grande prudence est de mise sur ces régions. Ce bulletin sera réactualisé au plus tard le lundi 27 décembre 2021 vers 12h00 locales.