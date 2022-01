A la Une .. Fortes pluies et orages : Vigilance reconduite dans le Nord et l'Est jusqu'à demain

Le bulletin émis par Météo France est reconduit au moins jusqu'à 8 heures, demain matin. Par LG - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 16:57

La Réunion reste sous l'influence d'un flux de Nord-Est humide et potentiellement instable.



Le temps reste couvert et pluvieux sur la majeure partie de l'île mais c’est encore sur les régions Nord et Est que ces épisodes pluvieux seront le plus significatif au cours de la nuit prochaine.



Ils peuvent temporairement prendre un caractère orageux avec de fortes intensités.



Le nord de la zone Ouest (route du littoral) et l'Est de la zone Sud devraient également être bien arrosés.



Sur les autres régions, le temps se montre plus calme.



Pour information :

Météo France a relevé en 24H de 16h hier à 16h cette après-midi 188mm à Takamaka et sur la Plaine des Palmistes, 158mm à Mare à Vieille Place et 180mm dans les hauts de Sainte Rose.