A la Une . Fortes pluies et orages : Vigilance dans l'Ouest à partir de minuit

Par NP - Publié le Mardi 18 Janvier 2022 à 16:23

La Réunion se situe sous l'influence d'une masse d'air humide et instable dans un flux de secteur Nord-Ouest faiblissant.



Après un début de nuit calme, des nuages venant du large menacent les régions de la moitié Ouest de l'île en deuxième partie de nuit.



La zone Ouest sera soumise à des averses localement fortes et pouvant prendre un caractère orageux.



Un bulletin d'actualisation sera émis au plus tard mercredi 19 janvier vers 8 heures locales.