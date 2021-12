A la Une . Fortes pluies et orages : Vigilance dans l'Est et le Sud-Est dès 20h

Par NP - Publié le Mardi 28 Décembre 2021 à 15:52

Repris dans un rapide flux d'alizé, les résidus d'un front froid provoquent de fortes averses sur le massif du volcan et les hauts de l'Est la nuit prochaine. Ces précipitations pourront prendre localement un caractère orageux.



Sur les régions Est et Sud-Est les cumuls de pluies pourraient approcher les seuils. Cet épisode pluvio-instable risque de perdurer en journée de mercredi.



En cette période de vacances scolaires et avec une activité volcanique en cours, la plus grande prudence est de mise sur ces régions.