A la Une . Fortes pluies et orages : Levée de la vigilance dans l'Ouest

La ligne orageuse qui devait concerner l'Ouest ne s'est pas formée cette nuit. Météo France a donc levé, à 7 heures ce matin, la vigilance fortes pluies / orages concernant l'Ouest. Par Zinfos 974 - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 07:05

Le bulletin de Météo France :



Une zone pluvieuse et orageuse, prise dans un flux de Nord, a circulé plus à l'Est entre La Réunion et Maurice, donnant quelques averses sur une moitié Est du département en seconde partie de nuit. La ligne orageuse qui devait concerner l'Ouest du département ne s'est pas formée, la situation météorologique ne nécessite donc plus le maintien de la zone Ouest en vigilance Fortes Pluies/Orages. Ceci est donc le dernier bulletin pour cet épisode et la vigilance sera levée à 7h00 locales ce