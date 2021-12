Météo Fortes pluies et orages : La vigilance sera levée à 16h dans l'Est le Sud-Est

Météo France annonce la fin de la vigilance fortes pluies et orages dans l'Est et le Sud-Est de La Réunion à 16 heures. Par NP - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 11:48

Les averses instables ont continué d'affecter les zones Est et Sud-Est de l'île au cours de ces dernières heures avec par exemple près de 56mm relevés à Saint-Joseph et 64mm à Gros-Piton Sainte-Rose au cours des 6 dernières heures.



Le risque d'averses pluvio-instables localement soutenues perdure en cette mi-journée sur les régions Est et Sud-Est de l'île et dans une moindre mesure sur le quart Nord-Ouest du département.



Toutefois, la situation évolue favorablement dans les prochaines heures avec un retour à la normale et des conditions plus clémentes prévues en fin de journée.



C'est pourquoi, la vigilance sera levée à partir de 16h00 locales sur les zones Est et Sud-Est.



A noter qu'en cette période de vacances scolaires et avec une activité volcanique, la plus grande prudence reste de mise.