A la Une .. Fortes pluies et orages : La vigilance étendue à l'Ouest dès demain matin

Par NP - Publié le Jeudi 13 Janvier 2022 à 16:57

L'épisode pluvio-orageux qui nous concerne depuis Lundi s'atténue. Ce jour à 16 h locales et sur les 72 dernières heures, voici quelques relevés de précipitations :

- Hauts de Saint-Rose : 547 mm

- Plaine des Palmistes : 383 mm

- Le Brulé : 196 mm

- Gillot aéroport : 168 mm



Nous sommes actuellement dans une période de transition avant une nouvelle dégradation prévue demain Vendredi en matinée.



Cette nuit, des averses sont prévues notamment sur l'est et le massif du Volcan. La nouvelle perturbation arrive en matinée par le nord-ouest. Ainsi les zones Ouest, Nord et Est du département seront soumises à des averses localement de bonne intensité et orageuses.



Un bulletin sera émis au plus tard demain Vendredi vers 08 h locales.