Fortes pluies et orages : La Réunion repasse en vigilance jaune

Météo France a publié un nouveau communiqué peu avant 11 heures et annonce le retour en vigilance jaune des zones Ouest et Sud. Le point est réalisé sur les pluies importantes relevées à La Réunion ces dernières heures. Par NP - Publié le Vendredi 10 Mars 2023 à 10:51

Une masse d'air très humide et instable transite toujours sur La Réunion mais les risques les plus importants semblent être passés.



Météo France relève en 12 heures beaucoup de pluies dans le Sud :

Grand-Coude : 225 mm.

Pierrefonds : 130 mm.

Pas de Bellecombe-Jacob : 241 mm