A la Une .. Fortes pluies et 50 impacts de foudre dans l'Est

Météo France fait le point sur une journée très mouvementée dans le ciel de l'Est de La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 18 Février 2021 à 17:23 | Lu 403 fois

Un temps chaud et instable



Aujourd'hui, le temps a été marqué par de l'instabilité dans une masse d'air particulièrement chaude, ce qui s'est traduit par des averses localement soutenues, accompagnées d'orages.



- De fortes pluies sont tombées dans les hauteurs de l'Est: sur les 6 dernières heures, on a relevé 63 mm sur le poste de Bras-Pistolet, ou encore 43 mm sur le poste de Bellevue Bras-Panon.

- Une cinquantaine d'impacts ont été relevés dans les hauts de Sainte-Suzanne, de Saint-André et de Saint-Benoît.

- Le temps se calme progressivement à l'approche de la soirée. Quelques averses pourront toutefois se déclencher sur la côte au vent.



