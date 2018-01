Fortes pluies : La randonnée déconseillée

L’Office national des forêts (ONF) appelle à "la plus grande prudence" en cette période de vigilance "Fortes pluies" émise par Météo France.



La randonnée, que ce soit pédestre, équestre ou en VTT, est fortement déconseillée. L’ONF rappelle également qu’ "il est strictement interdit de tenter le franchissement des ravines ou radiers, qui pourraient se voir submergés, d’autant plus rapidement que les sols, déjà saturés en eau, ne peuvent plus absorber les eaux de ruissellement".



Dès l’arrêt des pluies, une reconnaissance des itinéraires sera portée à la connaissance du public, afin de mieux connaître l’état du réseau de sentiers.