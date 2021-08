La grande Une Fortes pluies: Crues et inondations à Saint-Joseph

En raison des vigilances vents/pluies/orages en cours ce samedi sur le département, plusieurs rivières de l’île sont en crues. À Vincendo, la route nationale est inondée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 28 Août 2021 à 11:34

Depuis ce samedi matin, Météo France a émis des avis de vigilance de fortes pluies et orages qui sont venus s’associer à celui de vents forts. Les fortes précipitations qui ont accompagné les alizés provoquent de fortes coulées des eaux.



En conséquence, la route nationale est inondée à Vincendo. Des automobilistes et des habitants sont actuellement bloqués. Les secours sont sur place afin d’évacuer ces personnes. Une personne a été emportée par les eaux, l’intervention pour la sauver est en cours. Les secours sont également en intervention à Saint-Philippe.



Du côté des rivières et des ravines, la montée des eaux est également un facteur à risques. Ainsi, la Rivière Langevin et la Rivière des Remparts sont passées en vigilance jaune concernant les crues.



Dans l’Est de l’île, la Rivière des Roches et la Rivière des Marsouins sont également en vigilance jaune.



Prudence si vous roulez dans ces secteurs.



