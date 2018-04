Fortes houles : Fermeture des plages

En raison des fortes houles, l'accès au bord de mer des plages de Saint-Pierre et de L’Etang-salé sont interdits. De même, les activités nautiques et la baignade sont strictement interdites.



Les maîtres-nageurs sauveteurs se chargeront d'informer le public afin d'éviter tout risque d'accident.



La CIVIS recommande la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité.