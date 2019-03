<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Fortes chaleurs et pluies : Gare à la leptospirose !

Depuis le début de l’année, plus de 20 cas de leptospirose ont déjà été recensés à La Réunion. Cette maladie peut s’attraper au contact d’un milieu humide contaminé (eaux stagnantes, boue…). Les activités de nettoyage des cours et des jardins ou de baignades en eau douce après de fortes pluies sont particulièrement à risque.



En cette saison de fortes pluies l’ARS Océan Indien souhaite sensibiliser la population : appliquer les mesures de prévention et lutter contre les rats. De plus, dans un contexte d’épidémie avérée de dengue, il est recommandé en cas de forte fièvre, de consulter son médecin traitant, afin de se faire diagnostiquer et de bénéficier du traitement adapté si nécessaire.



Contexte



Chaque année, des dizaines de cas de leptospirose sont recensés à La Réunion, nécessitant pour la majorité d’entre eux une hospitalisation. Depuis ce début d’année :

-plus d’une vingtaine de cas ont déjà été recensés, dont un décès



La tendance est similaire à l’année dernière. La période à risque devrait durer jusqu’à fin avril. En effet, la saison des pluies est la période la plus à risque car elle présente des conditions de température et de pluviométrie favorables à la survie dans l’environnement des bactéries responsables de cette maladie.





Qu’est-ce que la leptospirose ?



La leptospirose est une maladie potentiellement grave, provoquée par une bactérie souvent présente chez les rats. La maladie se contracte lors d’un contact avec de l’eau contaminée par les urines des rats (boues, flaques d’eau, eaux stagnantes en bord de ravines). La bactérie entre dans l’organisme par la peau en cas de coupures ou de plaies (même petites). Après quelques jours d’incubation, la leptospirose se manifeste par les symptômes suivants : Une fièvre élevée (souvent>38,5°C)

Des douleurs musculaires et articulaires, des douleurs au ventre

La maladie peut s'aggraver après quelques jours. Si elle n'est pas traitée à temps par des antibiotiques, elle peut être mortelle. Dès l'apparition de ces signes dans les jours suivants la pratique d'une activité à risque, il faut donc consulter son médecin et l'informer des activités pratiquées.



Pourquoi consulter son médecin ?



Dans un contexte d’épidémie avérée de dengue, la consultation de son médecin après une exposition à risque est importante car elle peut permettre de diagnostiquer la leptospirose, dont les symptômes peuvent être attribués à tort à la dengue, de prescrire le traitement adapté, et ainsi d’éviter un retard de traitement qui pourrait être à l’origine d’une forme grave de la maladie.





Quelles sont les activités à risques ?



La grande majorité des cas recensés sur l’île sont liés à des pratiques de : Jardinage et élevage “lakour”

Loisirs en eau douce(pêche, baignade en rivière ou bassins, sport d’eaux vives)

Comment éviter la leptospirose ?



Des mesures simples permettent de limiter efficacement les risques de contamination : Appliquer des mesures de protection individuelle : Utiliser des d’équipements adaptés (port de gants, bottes, combinaison…) Protéger et désinfecter les plaies Reporter des loisirs en eau douce en cas d’eau trouble



Lutter contre les rats: Entretenir régulièrement sa cour (absence d’encombrants, déchets) Éliminer toutes les sources d’alimentation (y compris restes de l’alimentation des animaux)

Ces mesures de prévention doivent être appliquées tout particulièrement après des périodes de fortes pluies car le risque de contact avec des milieux humides contaminés est alors plus important.

Dans un contexte d'épidémie avérée de dengue, la consultation de son médecin après une exposition à risque est importante car elle peut permettre de diagnostiquer la leptospirose, dont les symptômes peuvent être attribués à tort à la dengue, de prescrire le traitement adapté, et ainsi d'éviter un retard de traitement qui pourrait être à l'origine d'une forme grave de la maladie.





