La grande Une Fortes averses et tonnerre cette nuit à La Réunion

Les conditions météorologiques devraient rapidement se dégrader ce lundi soir dans le Nord et l'Est de La Réunion, conséquence indirecte du passage de la tempête Eloise au large de notre île. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 18 Janvier 2021 à 17:28 | Lu 4732 fois

Au sein de la masse d'air humide évoquée dans le post d'hier, un axe d'instabilité orageuse devrait circuler assez rapidement sur le département en seconde partie de nuit prochaine. Quelques coups de tonnerre et averses localement fortes sont attendus, en particulier sur les littoraux Est et Nord du département. Ces orages devraient se former sur l'axe de rencontre entre les alizés et le flux de Nord-Est dirigé de loin par la tempête Eloïse (720 km au Nord de La Réunion).

Un train de houle aborde actuellement nos côtes depuis le Nord-Est. Les hauteurs moyennes prévues dépassent 1m50 demain. Il n'est pas impossible que les vagues les plus hautes donnent quelques gerbes d'eau sur les voies côté mer de la route en corniche. La prudence sera donc de mise, en particulier pour les deux roues.

Plus de détails sur le temps à venir à La Réunion sur : Plus de détails sur le temps à venir à La Réunion sur : http://www.meteofrance.re/previsions-meteo-reunion/bulletin

Plus de détails sur le devenir de la tempête Eloïse sur : Plus de détails sur le devenir de la tempête Eloïse sur : http://www.meteofrance.re/.../activite.../dirre/ELOISE







