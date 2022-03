Mayotte Forte tempête tropicale Gombe : Mayotte reste en vigilance fortes pluies et orages

La forte tempête tropicale Gombe était située à 3h locales ce matin à environ 340 km de Mayotte. Le phénomène qui se positionne au Sud-Ouest de l'île se décalait vers l'Ouest-Sud-Ouest à 12 km/h. Par NP - Publié le Jeudi 10 Mars 2022 à 10:05

Mayotte reste en périphérie de l'activité convective principale du système. Cependant, des précipitations parfois assez soutenues et à caractère orageux sont possibles localement dans la journée. L'île reste donc en vigilance fortes pluies et orages



Des glissements de terrain sont toujours possibles.



A noter qu'aucune vigilance vents forts ou vagues-submersion n'est en cours.