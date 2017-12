Les dernières prévisions de Météo France, publiées ce 28 décembre à 16h10 font état d’une forte probabilité de formation d’une tempête tropicale, supérieure à 50%.



La zone de formation du système se trouve au Nord-Est de notre île, et prend la direction du Sud-Ouest depuis quelques jours.



le CMRS (Centre météorologique régional spécialisé) indique qu’au cours des 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient modéré samedi et important à partir de Dimanche au Sud-Ouest des Chagos, soit à 2.400km de notre île.



Parmi les scénarios d’intensification, le système devrait soit continuer sa course vers l’ouest, soit prendre la direction du sud dès la fin du week-end, selon Météo France.