Forte houle, rafales de vent mais aussi beau soleil : La météo de ce mardi

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 06:11





Prévisions pour le mardi 28 juin



Le phénomène marquant de la journée c'est donc l'arrivée d'une houle de sud-sud-ouest qui s'amplifie au fil de la journée pour se situer entre 3 mètres 50 et 4 mètres. En fin de nuit prochaine, elle est même prévue flirter avec les 6 mètres. La plus grande prudence est de donc de mise le long du littoral entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre.



Côté ciel, sur la moitié sud les nuages sont encore présents de la Pointe au Sel à Saint-Philippe mais également vers Cilaos, le Tampon et les pentes du Volcan. Quelques gouttes encore possibles sur le sud sauvage.



Plus au nord et sur les plus hauts sommets, c'est du beau temps.



L’après-midi, les éclaircies reviennent sur le sud mais les pentes de ces régions restent sous les nuages.



Sur le nord pas de grand changement, l'impression de beau temps domine avec quelques débordements nuageux le long de la côte nord, apportant tout au plus un peu d'ombre.



Le vent de secteur Sud-Sud-Est reste très vigoureux avec des rafales voisines de 80 km/h de la Pointe au Sel à la Pointe des Aigrettes et de Sainte-Rose à Sainte-Suzanne. Sur les pentes et sommets exposés des rafales sont également d'actualités. De Saint-Paul à Saint-Denis en passant par la Pointe des Galets, c'est un régime de brises qui prédomine.



