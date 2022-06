A la Une .. Forte houle : Saint-Pierre ferme l’accès au littoral et à certains commerces

La ville de Saint-Pierre annonce qu’en raison de l’épisode de forte houle, l’ensemble de son littoral est interdit d’accès. Les commerces de certaines zones sont également fermés. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 17:06

Le communiqué:



Une partie des côtes de La Réunion est en vigilance vagues-submertion depuis ce mardi 28 juin à 9h et le littoral de la commune de Saint-Pierre est concerné. Le pic de houle attendu pourra atteindre jusqu'à 6 mètres. L'accès au littoral sur tout le territoire de la commune est de ce fait interdit.



Les accès aux jetées et au skatepark de la Ravine Blanche sont également interdits.



À compter de ce mardi 28 juin à 22h, les établissements situés dans le port Lislet Geoffroy, sur le bvd H.Delisle (côté mer), sur l'espace Salahin, sur la rue Amiral Lacaze à Terre-Sainte et sur l'avenue Daniel Ramin à Grands-Bois doivent être fermés.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur