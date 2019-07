Forte houle : Le marché forain de St-Pierre annulé ce samedi

Suite au bulletin de forte houle émis par Météo France, le Maire de Saint-Pierre Michel Fontaine, a décidé de prendre plusieurs arrêtés destinés à assurer la sécurité de la population sur le littoral de la commune.



A la demande du sous-préfet de l'arrondissement Sud, le marché forain prévu demain matin, samedi 13 juillet, est annulé.



Les rondavelles situées sur le boulevard Hubert Delisle face au cimetière, comme les établissements situés sur l'espace Salahin, sur la rue Amiral Lacaze à Terre-Sainte et sur l'avenue Daniel Ramin à Grands-Bois font l'objet d'une fermeture provisoire à partir de 18h ce vendredi 12 juillet. Fermeture provisoire également à compter de 18h ce jour pour l'établissement « le Marie-Louise II » situé dans le port Lislet Geoffroy.



Pour rappel, la baignade et toutes les activités nautiques sont interdites depuis 15h ce vendredi.



Le stationnement est quant à lui interdit depuis ce matin 6h sur le boulevard Hubert Delisle (depuis Le Patio jusqu'à la rue Luc Lorion), dans la rue Amiral Lacaze à Terre-Sainte et sur l'avenue Daniel Ramin à Grands-Bois.