Société Forte houle : Le Port interdit les activités nautiques et la circulation piétonne sur son littoral

Un avis de forte houle est actuellement en vigueur sur les côtes ouest et sud de La Réunion. Des vagues de 4 à 4,5 m sont attendues. En conséquence, un arrêté a été pris par la municipalité du Port. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 7 Juillet 2020 à 12:19 | Lu 77 fois

En raison de la forte houle, la mairie du Port a interdit les activités nautiques dans la bande des 300m du rivage et la circulation piétonne sur les plages et digues.



Les zones à proximité immédiate des rivières et celles de zones des canaux communaux entre le secteur de la Rivière des Galets et la Pointe des Galets au droit des installations de la SRPP sont également interdites.



L’arrêté court de ce mardi 7 juillet à compter de 20H et ce jusqu’à la levée de la vigilance forte houle.