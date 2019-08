Forte houle: L'accès au front de mer de St-Louis interdit

Un arrêté municipal d'interdiction d'accès au littoral du front de mer de Saint-Louis a été pris cet après-midi par le maire Patrick Malet en raison de l'épisode de forte houle. Un phénomène qui s'amplifiera dans la nuit de dimanche à lundi et qui impactera notamment le littoral de l'étang de Bel-Air.



Pour des raisons de sécurité, l'arrêté d'interdiction d'accès au littoral du front de mer de Saint-Louis, aux voies piétonnes, au stationnement et à la circulation, a été pris, valable dès ce dimanche 15h jusqu'à lundi 8h.



Ces interdictions concernent également la baignade, la pêche et les activités nautiques sur une bande de 300 mètres à compter de la limite des eaux.



Par ailleurs, la municipalité saint-louisienne a demandé aux familles exposées à la submersion marine de quitter leurs habitations. Un centre d'hébergement est mis à leur disposition dans les services techniques.



Pour tout renseignement: 0262 91 39 50