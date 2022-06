A la Une . Forte houle : Évacuations à St-Louis, école endommagée à La Saline

Alors que la vigilance vagues-submersion renforcée se poursuit, la préfecture fait un point de situation à 12h : Par N.P - Publié le Mercredi 29 Juin 2022 à 12:11

Les personnes ne respectant pas les interdictions d’accès établies par arrêté municipal seront systématiquement verbalisées par les forces de l’ordre.







Secours en mer





Les conditions en mer restent extrêmement dangereuses. Elles ne permettent pas d’engager des opérations de secours à ce stade. Les personnes qui prennent la mer en dépit des interdictions ne pourront donc pas être secourues.











Point sur les accès routiers





La route d’accès à petite ile et grande Anse est fermée.





Sur Terre Sainte, la rue Amiral Lacaze est fermée.





L’ensemble des restaurants sur le front de mer de Saint-Pierre sont fermés.





A Grand Bois, la rue Daniel Ramin et le boulevard des Alizées sont impraticables.





La route Nationale 1A est fermée entre l’Etang Salé et Saint-Leu.











Bilan matériel provisoire





A La Saline : le Poste maitres-nageurs sauveteurs est détruit. L’école primaire de la Saline est également endommagée.





A Saint-Philippe la maison des pêcheurs est détruite. On constate également des coupures sur le réseau internet.





A Saint-Pierre , les zones à risque ont fait l’objet de coupure d’électricités préventives.





A Saint-Louis, des dégradations importantes ont été constatées sur plusieurs maisons. L’évacuation des personnes est en cours par les forces de l’ordre. Tous les centres d’hébergement de l’arrondissement de Saint-Pierre sont activés.











Rappel des consignes de sécurité











- N’empruntez pas les routes fermées à la circulation. Circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.











- Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer : ne prenez pas la mer et protégez les embarcations en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau.











- Ne pratiquez pas d’activité nautique ou de baignade, y compris dans le lagon.











- Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l’eau et méfiez-vous des rouleaux. Ne prenez pas de risque pour prendre des photos ou des vidéos des vagues.











- Surveillez attentivement les enfants et évitez les jeux à proximité de l’eau.











- Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.











- Si nécessaire, évacuez vos habitations et mettez-vous à l’abri à l’intérieur des terres.











- Tenez-vous informé sur







