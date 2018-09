Forte houle : Des vagues puissantes attendues cette nuit

Une houle de Sud-Ouest aborde le littoral Ouest et Sud de l'île, indique Météo France. Elle avoisine les 4 mètres en hauteur moyenne dans la nuit de lundi à mardi. La période de cette houle est importante et se situe autour des 17s, accentuant la puissance des vagues et le déferlement.



Le risque de submersion des zones habituellement exposées est accentué lors de la marée haute attendue en milieu de nuit de lundi à mardi.



Cette houle va rendre les conditions de navigation difficiles aux abords des ports. Sous l'effet des vagues, le remplissage des lagons entraine la formation de forts courants, rendant la baignade dangereuse près des passes.



Ce train de houle australe est prévu de s'amortir progressivement dans la matinée du mardi 25 septembre 2018.