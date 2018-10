Forte houle : Accès interdit au front de mer de St-Louis à compter de 18H

Le Maire de Saint-Louis, Patrick MALET, informe la population qu’un bulletin de vigilance émis par Météo France prévoit un épisode de forte houle. Ce phénomène qui s’amplifiera dans la nuit de mardi 24 octobre 2018 au mercredi 25 octobre 2018 impactera le littoral de l’étang Bel Air.



Pour des raisons de sécurité, un arrêté d’interdiction d’accès au littoral du front de mer de Saint-Louis, aux voies piétonnes, à la circulation, et au stationnement a été pris, valable dès le 23/10/2018 à 18h et jusqu'au 25/10/2018 à 8h.



Ces interdictions concernent également la baignade, la pêche et les activités nautiques sur une bande de 300 mètres à compter de la limite des eaux.



Par ailleurs, la municipalité ouvrira un centre d’hébergement au service technique de l’étang Bel Air pour les familles qui rencontreraient des difficultés liées à ce risque de submersion (inondations, ...).



Pour tout renseignement vous pouvez joindre le centre d'hébergement au 0262 91 24 00 ou 0692 03 60 58