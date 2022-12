A la Une . Forte hausse des prix des billets d'avion à destination de l'Outre-mer

Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 24 Décembre 2022 à 08:04

La Direction de l'Aviation civile vient de publier son dernier indice des prix des billets d'avion. Il en ressort que ces derniers ont augmenté de 21,8 % depuis janvier 2022, toutes destinations confondues, et de 32,8% à destination des Outre-mer.



Des 5 DOM, c'est la Martinique qui est la plus touchée (+44,4 %).



Selon les compagnies aériennes, ces augmentations sont dues à plusieurs facteurs : la flambée des prix du pétrole (le carburant représentant 30 % du prix d'un billet), la chute de l'euro et la désertion des classes affaires qui pénalise la rentabilité des vols.



Un conseil : réservez votre billet le plus tôt possible. Plus vous vous rapprochez de la date de votre départ et plus les prix des billets augmentent. C'est ce qu'on appelle le "yield management"...



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur