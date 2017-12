Economie Forte hausse de l'emploi salarié dans l’industrie touristique : +33,4% entre 2008 et 2016

L'emploi salarié dans l'industrie touristique à La Réunion se porte bien. Dans son bulletin annuel publié en octobre dernier, l'Observatoire régional du tourisme rapporte que notre département enregistre une forte croissance des emplois dans ce secteur, avec une hausse de 33,4% entre 2008 et 2016. Au total, 11 239 personnes étaient salariées dans ce secteur en 2016, soit 2 813 emplois de plus qu'en 2008.



Les chiffres de La Réunion représentent deux fois les chiffres de la Martinique ou et de la Guadeloupe et cinq fois ceux de la Guyane rapporte l'observatoire.



Ainsi, en 8 ans, le nombre d'entreprises de l'industrie touristique a globalement progressé : +31,5%, avec une croissance annuelle de 3,1%. Si l'activité "Transports" stagne à 50 établissements par an en moyenne, l'activité "Hébergements" (123 établissements) retrouve ses scores de 2008 et de 2012.



Mais la vraie satisfaction vient de la branche "Restauration". En effet, les entreprises de ce secteur représentent près de 70% des établissements de l'industrie touristique en 2016 avec 1 054 entreprises. Avec celles de l'hébergement (8%), elles détiennent les plus grandes parts de marché. À noter que depuis 2008, l'activité "Loisirs" (102 entreprises) a pris le pas sur la location de voitures (93 entreprises) et les services touristiques (90 entreprises) en nombre d'établissements.



Le secteur de la restauration est également celui qui pourvoit le plus d'emplois salariés en 2016 (45,2%), suivi des transports (18%) et l'hébergement touristique (16,3%).



En revanche, les effectifs sont les plus nombreux dans le secteur du transport avec 45 emplois salariés par entreprise. Ils sont relativement stables en restauration, en location de voiture et en services touristiques, qui emploient en moyenne entre 5 et 9 salariés par entreprise. NP Lu 268 fois





Dans la même rubrique : < > ArcelorMittal: Didier Robert s'engage à suspendre la subvention de 475.000 euros NRL : Sciences et Avenir consacre un reportage au "chantier de l'extrême"