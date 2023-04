La grande Une Forte accélération du nombre de touristes à La Réunion

L'Île de La Réunion Tourisme fait le bilan de l'activité touristique à La Réunion en 2022 et évoque les perspectives d'avenir pour ce secteur économique. Par La rédaction - Publié le Jeudi 6 Avril 2023 à 11:48

"Le tourisme réunionnais a su faire preuve de résilience", se félicite Patrick Lebreton, président de l'Île de La Réunion Tourisme. Les chiffres de l'année 2022 montrent une accélération du nombre de touristes sur notre île ces derniers mois, même si les données positives sont à mettre en perspective à cause de la crise sanitaire de 2020 et 2021.



Le nombre de touristes croît de 97% entre 2021 et 2022 mais reste inférieur à celui de 2019. Au cours de cette dernière année d'avant Covid, 533.622 touristes extérieurs avaient foulé le pied sur notre caillou.



En 2022, le secteur a retrouvé des couleurs avec 495.473 touristes extérieurs (hors croisiéristes au nombre de 3000) contre seulement 250.811 touristes accueillis en 2021.



Près de la moitié des touristes venaient pour la première fois



Pour 41,7% des 495.000 touristes de l'an dernier, il s'agissait du premier voyage à La Réunion. "Cela confirme que La Réunion reste une destination désirée", explique Patrick Lebreton, président de l'IRT.



Sans surprise, 82,7% des touristes viennent de métropole, ce qui représente 409.848 touristes. Les touristes en provenance des pays de la zone océan Indien explose de 200% pour atteindre le nombre de 51.935 visiteurs. La zone OI constitue donc le deuxième bassin pourvoyeur de clientèle extérieure.



Le troisième bassin émetteur est l'Europe avec 26.808 touristes sur l'année 2022. Ils proviennent essentiellement de Belgique, de Suisse et d'Allemagne.



"La clientèle d'agrément a repris sa place sur le marché et représente 48% des séjours contre 42% de tourisme affinitaire", complète la directrice générale de l'IRT Susan Soba.



L'Île de La Réunion Tourisme vise cette année une croissance de 10% du nombre de touristes à La Réunion.