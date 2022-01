Communiqué Fort rebond épidémique : La CGSS déploie de nouvelles mesures exceptionelles

La CGSS déploie de nouvelles mesures exceptionnelles. Par N.P - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 15:44





Nous vous invitons à privilégier les canaux dématérialisés via votre espace personnel pour toute demande d’information :

www.cgss.re

www.ameli.fr

www.lassuranceretraite.fr

www.contact.urssaf.fr

par mail pour les Travailleurs Indépendants : contact.reunion@secu-independants.fr

par mail pour les Agriculteurs : info.nsa@cgss.re



Les numéros de téléphones pour joindre nos services ou prendre un rendez-vous téléphonique :

Assurance Maladie : 36 46*

Assurance Retraite : 39 60*

Urssaf : 39 57*

Travailleurs indépendants : 36 98*

Protection Sociale Agricole : 0262 40 33 25

Professionnels de santé : 36 08*



Afin d’éviter tout risque de contamination et en s’assurant du bon respect des gestes barrières : l’accueil du public dans nos sites CGSS se fait uniquement sur rendez-vous. L’accueil de l’Etang-Salé et Le Port sont fermés au public.



Au besoin des « fiches de re-contact sous 48 heures » sont à votre disposition sur chaque site, et sont à compléter avant de les remettre au vigile ou dans les boîtes aux lettres.



Au regard du contexte épidémique, la CGSS déploie de nouvelles mesures exceptionnelles. Nous les prenons afin de garantir votre sécurité et participer au ralentissement de la propagation virale, tout en maintenant un service de qualité pour chacun d'entre vous.