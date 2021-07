Sport Formule 3 : Rare accident dans la voie des stands pour Reshad de Gerus

Le premier Réunionnais à participer à un championnat du monde de Formule 3, Reshad de Gerus, dispute son 3e week-end de Grand Prix. Mais en Autriche, il a été impliqué dans une collision dans la voie des stands alors qu'il allait démarrer l'épreuve des qualifications. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 3 Juillet 2021 à 11:39





C'est dans ce cadre très stressant qu'un accident s'est produit sur la voie des stands. L'équipe de Reshad de Gerus lui a donné l'ordre de quitter sa place pour se faufiler dans un espace laissé libre au milieu de la file de voitures qui sortaient de leur stand. Mais le pilote Johnathan Hoggard est arrivé entre temps et les deux jeunes se sont alors percutés.



La vidéo est à voir sur la page Facebook de la Formule 3.



Reshad de Gerus a cependant pour prendre part aux qualifications et s'est classé 25e sur la grille de départ. Le Réunionnais se dit confiant pour ce nouveau week-end de compétition.







