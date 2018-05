Formulaire d'aide exceptionnelle tempêtes Fakir, Berguitta, et cyclone Dumazile

Aide départementale exceptionnelle destinée à la relance et/ou la préservation de productionsagricoles suite au passage des météores BERGUITTA, DUMAZILE et FAKIRAfin d‘accompagner les agriculteurs ayant perdu leurs potentiels de production agricole, lors de la tempête BERGUITTA en janvier 2018 et/ou du cyclone DUMAZILE en mars 2018 et/ou de la forte tempête tropicale FAKIR en avril 2018, le Département de La Réunion a délibéré en Séances Plénières du 07 février et du 14 mars 2018 et en Commission Permanente du 2 mai 2018 en faveur de régimes d’aide exceptionnels destinés à la relance et/ou la préservation des productions affectées par les intempéries. Ce dispositif lancé en février a été étendu à l’ensemble des communes de La Réunion.