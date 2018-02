Communiqué Formation des professeurs principaux de terminale et des psychologues de l’Éducation nationale Dans le cadre du plan Étudiants et pour la mise en oeuvre des nouvelles modalités d’admission dans l’enseignement supérieur avec le portail national Parcoursup, l’académie met en place en partenariat avec l’Université de La Réunion, un plan de formation de l’ensemble des professeurs principaux des classes de terminales et des psychologues de l’éducation nationale.

L’académie compte cette année 240 classes de terminales générales et technologiques, ainsi que 150 classes de terminales dans l’enseignement professionnel. Depuis le mois de décembre, la possibilité a été donnée à chaque lycée de désigner un second professeur principal pour chacune de ces classes.



Ces professeurs principaux ont pour mission d’assurer un suivi plus individualisé de groupes restreints de lycéens dans la construction de leur projet d’études après le baccalauréat, notamment en les conseillant et en suivant leurs démarches, en préparant avec eux les deux semaines de l’orientation, en leur fournissant des informations et des ressources, en les accompagnant dans leurs prises de contact, leur participation aux journées portes ouvertes au cours de l’année scolaire avec l’appui des psychologues de l’Éducation nationale (PsyEN). Ils ont également pour rôle de coordonner les renseignements des « fiches Avenir » qui accompagnent chacun des voeux formulés dans Parcoursup par les lycéens et d’en préparer une synthèse en vue du conseil de classe du 2ème trimestre.



Il est donc important pour l’académie de proposer à l’ensemble de ces professeurs principaux, en complément des ressources déjà mises à disposition par le ministère et l’Onisep, toutes les informations sur les nouvelles modalités d’admission dans l’enseignement supérieur, ainsi que les attendus et les débouchés des différentes formations proposées par l’université. Après une séance plénière, 10 ateliers sont proposés sur la journée (4 au choix de chaque participant) sur les parcours de formation et la nouvelle plate-forme Parcoursup.



Au total, 11 journées de formation seront organisées au cours du mois de février 2018 : 2 pour les professeurs des séries générales et technologiques et ce en partenariat avec l’Université et 9 pour les professeurs principaux des séries professionnelles.



Ces formations s’adressent également aux psychologues de l’Éducation nationale qui participent au suivi des parcours des adolescents et des jeunes adultes en collaboration avec les équipes enseignantes dans le cadre des projets d'établissement et de centres d'information et d'orientation (CIO).



Le Plan Étudiants, présenté sous l’autorité du Premier ministre le 30 octobre dernier, se décline en 20 mesures visant à apporter une aide accrue au lycéen pour son orientation dans l’enseignement supérieur, améliorer la transition entre le lycée et les formations de l’enseignement supérieur et préparer une réforme du premier cycle universitaire indispensable pour donner toutes les chances de réussite aux étudiants.



Les mesures portant sur l’orientation au lycée ont pour ambition de renforcer l’accompagnement des élèves avec principalement : la possibilité de désigner deux professeurs principaux pour chaque classe ; la mise en place dans chaque lycée de deux semaines dédiées à l’orientation pendant l’année scolaire et le renforcement du rôle du conseil de classe en matière d’orientation.

