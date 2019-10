Formation des PNC: L’Ecole d'Air Austral obtient l’agrément pour l’examen du Cabin Crew Attestation

Les étudiants de l’École de formation Air Austral n’auront plus à se rendre en métropole pour passer la partie pratique de leur examen au centre des Guyards. La compagnie régionale a obtenu l’agrément de la Direction Générale de l’Aviation Civile pour l’examen pratique du CCA (Cabin Crew Attestation).



"Air Austral devient ainsi le premier centre d’examen en Outre-Mer, le premier dans l’océan Indien et le quatrième en France", se félicite-t-elle. Les futurs personnels navigants commerciaux pourront ainsi désormais accéder à la formation de PNC directement depuis leur île et d'obtenir le C.C.A (Cabin Crew Attestation). Le premier examen pratique se déroulera les 14 et 15 octobre prochain.



Depuis le 16 octobre 2017, l’école proposait une formation aux métiers d'hôtesses de l'air et stewards, et plus récemment au métier d’agent d’escale. Près de 200 jeunes ont été formés au métier de PNC depuis l’ouverture de l’École de Formation de la compagnie.



"Cette reconnaissance est l’aboutissement d’une année de travail au cours de laquelle les équipes d’Air Austral ont tout mis en œuvre pour la création d’une structure dédiée à la formation des PNC (Personnels Navigants Commerciaux)".