A la Une . Formation d'une nouvelle tempête tropicale d'ici jeudi

Météo-France fait le point sur l'évolution d'une zone perturbée qui se trouve dans l'océan Indien. Elle devrait devenir tempête tropicale entre mercredi et jeudi. Voici le point des services de Météo-France : Par La Rédaction - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 17:19

Aucune autre zone suspecte n'est présente et il n'est pas envisagé la formation d'un autre système dépressionnaire dans les cinq prochains jours.

Le CMRS démarre le suivi irrégulier de la Zone Perturbée 08-20222023, dans l'est du bassin. Ce système a un potentiel de développement en tempête tropicale d'ici jeudi.

Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

ZONE PERTURBEE numéro 8

Distance des côtes réunionnaises: 2660 km au secteur: EST-NORD-EST

Déplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 28 km/h.

Informations sur le système :

Une zone perturbée est en cours de développement dans l'est du bassin et a un potentiel significatif de renforcement en tempête tropicale d'ici jeudi. Le CMRS démarre donc le suivi irrégulier du système 08-20222023. Il devrait être de courte durée de vie et restera loin des terres habitées.