Formation avec la DGFIP pour les aidants numériques de Saint-Paul

Ce lundi 7 novembre après midi, 10 agents qui œuvrent quotidiennement auprès des administrés.es pour les accompagner dans leurs démarches administratives dématérialisées, ont bénéficié d’une formation spécifique de la DGFIP (direction générale des finances publiques) avec une inspectrice des finances publiques, SIP de Saint-Paul (service des impôts des particuliers).



Cette formation était l’occasion de présenter le site et ses évolutions ainsi que de faire un focus sur un service qui va être dématérialisé en janvier 2023 qui concerne les administrés.es ayant des biens immobiliers. De très nombreux échanges sur des situations auxquelles ont été confrontés les aidants et conseillers ont suivis.



Les démarches sont parfois très complexes, car la situation fiscale d’un foyer n’est pas toujours en adéquation avec la situation réelle. Comme par exemple, deux personnes séparées, mais qui restent fiscalement sur le même foyer en attendant le jugement de divorce…



Une formation a également eu lieu le 31 octobre avec la CAF.



Avant la prochaine campagne de déclaration d’impôts, une nouvelle information sera dispensée aux aidants numériques fin avril/début mai 2023, pour qu’ils aient connaissance des toutes dernières évolutions et ainsi permettre de renseigner au mieux les Saint-Pauloises et Saint-Paulois. La Ville de Saint-Paul remercie l’intervenante de la formation pour son partage auprès des aidants numériques !