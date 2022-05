Formation, apprentissage, orientation : La Région signe une convention avec AKTO

La Présidente de Région, Huguette BELLO, a signé ce 25 mai, à l’Hôtel de Région, une convention de partenariat avec l’administrateur de l’Opérateur de Compétences (OPCO) AKTO, Jamil AIT-IDIR en présence de Karine NABENESA, conseillère régionale déléguée à la formation professionnelle et Laurent BARTHELEMY, Vice-Président de AKTO.



AKTO représente à La Réunion plusieurs opérateurs de compétence dans les secteurs suivants : services financiers et conseil, Commerce, Mobilité et 2I (inter-industriel) et est spécialisée dans les services à forte densité de main d’oeuvre.



Ce nouveau partenariat Région/ AKTO illustre la volonté de la nouvelle mandature de redynamiser les secteurs de la formation et de l’orientation professionnelles et de conforter ainsi davantage la mission de chef de file de la collectivité régionale dans ces domaines ; Une volonté de la Région qui se traduit notamment par la mobilisation d’un budget revu à la hausse de +15 % alloué au secteur de la formation pour l’année 2022.



Cette convention a permis de définir et structurer plusieurs axes communs de travail dans les domaines suivants :



> l’orientation professionnelle : pour continuer à informer au mieux les Réunionnais sur les métiers, notamment les métiers porteurs, en demande de recrutement



> l’apprentissage : poursuivre le développement de l’alternance, véritable passerelle vers le monde de l’entreprise.



> la formation professionnelle des demandeurs d’emplois : accompagner les Réunionnais dans leurs parcours vers l’emploi, notamment les personnes les plus éloignées à travers le PACTE (Plan d’investissement dans les Compétences).



Pour rappel, la loi « avenir professionnel » de 2018 transfère la compétence apprentissage aux opérateurs de compétences et renforce en parallèle la compétence orientation des Régions. Page 1/2 La collectivité régionale et les OPCO ont aujourd’hui la volonté commune d’agir en partenariat afin de répondre en cohérence et le plus efficacement possible aux enjeux en matière d’emploi et de formation sur le territoire régional, la situation économique actuelle nécessitant plus que jamais une synergie des acteurs et des moyens mobilisés. C’est en ce sens que la Région Réunion poursuivra cette démarche de contractualisation avec l’ensemble des OPCO de l’île.