Forma’Terra organise une soirée d’information dédiée aux lycéens et étudiants

Des questions sur les formations supérieures proposées par l’établissement Forma’Terra dans les domaines de la protection des ressources naturelles et de l’agriculture ? Une soirée d’orientation est prévue le 21 février 2020 de 17h à 20h au lycée agricole Émile Boyer de la Giroday à Saint-Paul.– Gestion et Protection de la Nature– Gestion et Maîtrise de l’Eau– Développement et Agriculture des Régions Chaudes– Technico-Commercial Agrofournitures– Agronomie Productions Végétales (en apprentissage au CFAA)– Aménagements Paysagers (en apprentissage au CFAA)– Agriculture et Développement Durable en Milieu Tropical et Insulaire (en partenariat avec l’Université de La Réunion)– Agriculture Biologique Conseil et Développement (en partenariat avec l’Université de Clermont Auvergne)