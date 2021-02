A la Une . Forêt de Casabona: Une quarantaine de militants d'Extinction Rébellion mobilisés ce lundi contre l'abattage des arbres

Les militants d’Extinction Rébellion se mobilisent de nouveau ce lundi contre l’abattage d’une soixantaine d’arbres de la forêt de Casabona à Saint-Pierre. Une quarantaine de personnes ont répondu ce lundi à l’appel du mouvement et campent devant le site pour tenter d’empêcher les élagueurs de détruire les arbres situés sur un parcours de santé à l’arrière du futur centre-commercial. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 15 Février 2021 à 08:36 | Lu 550 fois

Création d’une nouvelle route à Casabona : Extinction Rébellion se mobilise pour sauver une quinzaine d’arbres





Le mouvement écologiste, qui s'était déjà mobilisé mardi dernier sur le site, en a profité pour rappeler que 34 700 personnes avaient déjà signé la pétition "contre l’abattage de cette forêt".





Pour rappel, la municipalité avait voté la création de cette nouvelle voie entre la rue Casabona et l’allée de la piscine dans le but "de permettre une meilleure répartition du trafic suite à l’implantation d’un important centre commercial et tertiaire", indiquait-elle,



Le mouvement écologiste, qui s'était déjà mobilisé mardi dernier sur le site, en a profité pour rappeler que 34 700 personnes avaient déjà signé la pétition "contre l’abattage de cette forêt".Pour rappel, la municipalité avait voté la création de cette nouvelle voie entre la rue Casabona et l’allée de la piscine dans le but "de permettre une meilleure répartition du trafic suite à l’implantation d’un important centre commercial et tertiaire", indiquait-elle, réunie en conseil début octobre dernier





Publicité Publicité