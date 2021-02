A la Une . Forêt de Casabona : Une pétition pour l'abandon du projet déjà signée par 24700 personnes

Dans un communiqué, ci-dessous, le mouvement écologiste Extinction Rebellion se félicite du succès de la pétition lancée contre l'abattage de la forêt de Casabona, à Saint-Pierre, au profit de la construction d'un accès goudronné à un nouveau centre commercial, aux frais des citoyens. Par N.P - Publié le Vendredi 12 Février 2021 à 08:36 | Lu 244 fois





C'est donc l'équivalent de 30 % de la population de la ville qui s'oppose à ce projet écocide.



La mairie prenant peur devant la forte mobilisation s'est empressée de condamner tout l'accès au chantier en renforçant les clôtures ce qui est plutôt très inhabituel pour des travaux aussi mineurs, et a même dépêché sur place des équipes de personnes pour surveiller la zone toute la journée. Signe que l'équipe municipale craint que la mobilisation puisse faire capoter ce projet absurde qui consiste à faire financer par l'argent du contribuable une voie d'accès à un centre commercial privé.



Nous alertons la population du quartier de Casabona car il est prévu un parking de près de 700 places dans le centre commercial. C'est donc un flot continu de voitures qui passera toute la journée dans sa rue avec toutes les nuisances et dangers que cela représente si cette route est construite. Le centre commercial ayant déjà un accès par la rue Luc Lorion, il n'est pas nécessaire de bétonner des espaces verts pour en rajouter un.



On précise également que certains arbres ont été marqués comme devant être abattus alors même qu'ils ne sont pas dans l'axe de la route. Serait-ce parce que le maire a ensuite prévu d'exploiter tout le reste du parc pour d'autres projets immobiliers ? La mairie refuse pour le moment tout dialogue et ne s'est toujours pas exprimée sur ce dossier qui semble l'embarrasser.



On appelle donc toutes les personnes qui veulent protéger cette forêt à se réunir ce vendredi à 18h sur le rond point du Mac Do de Saint Pierre.



