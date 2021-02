A la Une ... Forêt de Casabona : Mobilisation et replantation ce dimanche sur le tracé de la route

Opposé au chantier de la route qui doit traverser la forêt de Casabona, un collectif appelle à la mobilisation ce dimanche. Par N.P - Publié le Jeudi 18 Février 2021 à 10:54 | Lu 194 fois





Ce mardi, "les entreprises ont été empêchées d'installer des algécos devant servir à mener le chantier", rapporte le collectif. Le terrain a été recouvert de cailloux pour empêcher la progression des engins et véhicules et aucun arbre n'a pu être abattu.



Le collectif appelle désormais à la mobilisation ce dimanche 21 février afin de replanter les terrains défrichés par la mairie. "Nous allons replanter toute la zone sur laquelle ils comptent créer la route pour réaffirmer notre exigence : la forêt doit être préservée en intégralité et la mairie doit s'engager à planter les 6000 arbres qu'elle a promis lors de la dernière campagne des municipales en signant le pacte pour la transition", expriment les militants.



"Un repas partage et un débat citoyen seront également organisés pour faire découvrir le terrain, expliquer les projets de la mairie et renforcer la défense du dernier poumon vert de Saint Pierre", indique le collectif. "Nous sommes déterminés et nous ne lâcherons pas car nous défendons le bien commun quand la mairie défend les intérêts d'un promoteur privé." Depuis plusieurs jours, des citoyens se mobilisent pour empêcher les travaux de construction d'une route et l'abattage des 60 arbres à Saint-Pierre. Le collectif constitué de QG Zazalés, Extinction Rebellion, Germinacteur, Attac, Greenpeace et 5000 Pie Dbwa s'oppose au chantier de la route qui doit traverser la forêt de Casabona pour desservir le centre commercial en construction.Ce mardi, "les entreprises ont été empêchées d'installer des algécos devant servir à mener le chantier", rapporte le collectif. Le terrain a été recouvert de cailloux pour empêcher la progression des engins et véhicules et aucun arbre n'a pu être abattu.Le collectif appelle désormais à la mobilisation ce dimanche 21 février afin de replanter les terrains défrichés par la mairie. "Nous allons replanter toute la zone sur laquelle ils comptent créer la route pour réaffirmer notre exigence : la forêt doit être préservée en intégralité et la mairie doit s'engager à planter les 6000 arbres qu'elle a promis lors de la dernière campagne des municipales en signant le pacte pour la transition", expriment les militants."Un repas partage et un débat citoyen seront également organisés pour faire découvrir le terrain, expliquer les projets de la mairie et renforcer la défense du dernier poumon vert de Saint Pierre", indique le collectif. "Nous sommes déterminés et nous ne lâcherons pas car nous défendons le bien commun quand la mairie défend les intérêts d'un promoteur privé."





Publicité Publicité