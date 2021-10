Forcené sri-lankais : L'audience renvoyée en attendant l'expertise psychiatrique

C'était le 31 août, à Bellepierre, que le réfugié sri-lankais s'était retranché chez lui et avait retenu ses enfants contre leur gré . L'équipe de policiers d'élite, le RAID, était intervenue. Mais l'homme s'était finalement rendu sans avoir fait de blessé.Avant l'intervention des forces de l'ordre, il avait dégradé du mobilier de l'appartement mis à disposition par la Croix Rouge ainsi que des voitures qui étaient garées devant l'immeuble.Le procès n'a finalement pas eu lieu ce lundi car la deuxième expertise psychiatrique demandée n'a pas été réalisée. Le parquet comme la défense sont d'accord sur la nécessité d'obtenir ce rapport avant de juger le mis en cause. L'avocat du réfugié a notamment plaidé l'importance de recueillir l'avis d'un expert compte tenu de son état second, voire tertiaire, au moment des faits.La défense explique que le refus d'asile serait à l'origine de son état, mais aussi de celui de son épouse qui errait dans les rues dans un état suicidaire. A noter que l'individu n’a pas de casier.L’audience a été renvoyée au vendredi 27 octobre.