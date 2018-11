Force ouvrière: Notes de frais astronomiques en métropole, cumul de fonctions à la Réunion

Selon des documents confidentiels que s'est procuré le journal Le Parisien, l'argent coule à flot pour certains cadres du syndicat Force ouvrière. Malgré plus de 630.000 euros de pertes en 2017, treize hauts dirigeants auraient dépensé plus de 380.000 euros en notes de frais sur cette même année.



Hôtels, loyers, avions, factures... Pascal Pavageau par exemple, qui a démissionné du poste de secrétaire général mi-octobre, affiche à lui seul une note dépassant les 50.000 euros en 2017 (contre 49.263 euros en 2016 et 33.827 euros en 2015).



Mais il n'est pas le seul. Outre son salaire de 100.330 euros annuel, Jean-Claude Mailly, le prédécesseur de Pascal Pavageau, a présenté une facture de 34.000 euros (contre 32.000 en 2016 et 35.000 euros en 2015).



A la Réunion, certains cadres ont également trouvé un moyen de mettre du beurre dans les épinards



Le Parisien a bénéficié d'un informateur bien placé. Ce n'est malheureusement pas le cas à la Réunion où les chiffres demeurent confidentiels. Impossible donc de savoir si ces dérives nationales se retrouvent aussi au niveau local.



Tout juste sait-on que certains cadres ont trouvé un moyen détourné, mais légal, pour gonfler leurs rémunérations.



Les deux responsables de secteur, du Nord et du Sud, sont tous deux adjoints au maire, ce qui leur permet de toucher un complément de salaire non négligeable.



David Belda, secrétaire départemental FO pour le Nord, est 11ème adjoint de Gilbert Annette à Saint-Denis, en charge du secteur de Bellepierre. C'est un homme avec trois vies : une en tant que salarié du CHU, une autre en tant que responsable syndical FO et une dernière comme élu de quartier, une tache que l'on sait très prenante. Et dire que ce sont les mêmes qui se battent pour la semaine de 35h !



Dans le Sud, c'est pareil avec Patrick Vayaboury. En pire même puisqu'en plus de ses fonctions de salarié à l'hôpital, Patrick Vayaboury est également le responsable Force ouvrière pour le Sud, adjoint au maire de Michel Fontaine à Saint-Pierre, et élu à la CIVIS.



Ca doit faire de beaux salaires en fin de mois, tout ça...



Et puis, un à gauche, un à droite... On peut dire que l'équilibre est préservé.