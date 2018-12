Courrier des lecteurs Footleaks: "L’opposition est bien réelle"

Suite à l’assemblée générale de la Ligue Réunionnaise de Football, Monsieur CATHERINE, journaliste du JIR, s’est fendu d’un article en mode « monde des bisounours » : « une AG Tranquillou….pas la queue d’une réelle opposition….les voyants sont au vert……ETHEVE a eu la partie facile….pas le bout de la plume d’un FOOTLEAKS… »



Puisque nous sommes invités dans le débat, nous y répondons.



Nous sommes sidérés de la vision étroite dont fait preuve volontairement, ou à l’insu de son plein gré, Monsieur CATHERINE . FOOTLEAKS avait appelé au BOYCOTT de cette mascarade, pourquoi alors s’étonner de notre absence ? Nous sommes juste cohérents. L’opposition est bien réelle, nous incarnons son versant exogène (externe) contraint à l’anonymat. « Ils envoient des lettres anonymes, ce sont des lâches » éructe ETHEVE. Pour reprendre le fameux « EN MEME TEMPS » d’un célèbre comédien, on ne peut pas « en même temps » suspendre les opposants (la totalité de la liste GOUMANE en 2012), infliger des amendes aux clubs des opposants, faire perdre des matchs aux clubs des opposant, bloquer des dossiers administratifs aux clubs des opposants, refuser l’accès aux assemblées générales aux opposants, ne pas délivrer de licence aux opposants, insulter, dénigrer traiter les opposants de terroristes, bref, se conduire en véritable dictateur et « en même temps » leurs reprocher de ne pas s’exposer.



Qui est le plus lâche, le plus « capon » dans l’histoire ? Celui qui a toujours refusé le débat, celui lui qui marche toujours avec une cohorte de nervis et de vigils (dont l’un fait plus de 2 mètres) ? , celui qui règle ses coups en douce ses comptes par derrière ? Celui qui passe par les mairies pour « totocher » les clubs des opposants ? Celui qui ne s’est jamais présenté à une élection sans un matelas de procurations extorqué sous les menaces et les pressions ? Celui qui triche et qui falsifie des documents administratifs pour ne pas avoir de compte à rendre ?....ou alors ceux qui le dénoncent ? Nous ne sommes pas qu’un ou deux à remettre en cause ce fonctionnement A peine une centaine de clubs en fin d’assemblée générale dimanche, dont une grande partie qui n’en pense pas moins), c’est donner la mesure du rejet du système ETHEVE .



Une opposition endogène (interne)



Loin de nous l’idée de vouloir opposer deux styles, nous ne nous trompons pas de cible, mais le journal « Le Quotidien » évoque pour sa part « une vie qui n’est pas un long fleuve tranquille autour du président ETHEVE….les élus démissionnaires ou démissionnés (c’est-à-dire qu’on a foutu à la porte), la défiance , des tensions , des membres du comité qui en viennent presque aux mains … » Aux 6 élus démissionnaires, Le Quotidien ne manque pas de nous faire remarquer les absences des 2 vice-présidents (TRULES ET PAYET) ainsi que celle du trésorier générale de la LIGUE….et ETHEVE d’ajouter : « si ça continue on va forcément vers un remaniement du bureau ». Qu’est-ce qui explique un tel effondrement ?

ETHEVE nous livre ses explications. Aux dernières élections il avait bâti une liste pour gagner, pas pour gouverner. Nombreux de ces « amis » Présidents de club sont venus à ses côtés avec des valises de procurations ; mais une fois élu, ETHEVE les a méthodiquement évincé, les accusant tour à tour d’incompétence, de paresse, de mal faire leur travail, de favoritisme envers leur club, d’esprit belliqueux, même de vol….. pour finalement ne garder que les plus dociles.



Pour conclure et revenir à l’étonnement initial de M CATHERINE, sur la prétendue absence d’opposition à l’AG, il faut savoir que le combat s’est déplacé, il a changé de terrain. Venir à l’AG pour tenter de communiquer est un moyen archaïque, périmé ! La puissance de FOOTLEAKS, c’est internet. On touche 5 à 6 fois plus de monde avec « nos saillies anti système » que la centaine de personnes présentes sur une AG. (Tous les clubs de la Réunions, des institutions, la FFF, les journalistes …) Mais ce qu’il faut savoir également, c’est que ce mode de fonctionnement nous permet également de recueillir une multitude d’informations parfois anonymes (que nous vérifions), parfois beaucoup moins… L'équipe Footleaks Lu 95 fois





