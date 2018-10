Courrier des lecteurs Footleaks : Ethève enfile les échecs comme on enfile les perles

"La réunion organisée par la Ligue la semaine dernière à Saint Philippe, en présence de la Direction Technique Nationale avait tourné au fiasco, avec à peine une vingtaine de clubs présents. Hier, ils étaient un peu plus nombreux. Sans doute que le caractère obligatoire de cette séance et la promesse d’une dotation en équipements avait modifié les données. Pas de quoi néanmoins déborder de la salle prévue à Saint Gilles. Moins d’une toute petite centaine de clubs" (Le Quotidien du vendredi 19 octobre 2018).



En réalité, les clubs en ont assez des discours à rallonges d’Yves Ethève qui s’écoute causer. Comment face aux clubs (mais on y est habitué), mais surtout face à une délégation fédérale (président et vice-président de la LFA, directeur administratif, l’élu de la FFF aux outre-mer) peut-on être aussi inconsistant ? Quelle image donne, une nouvelle fois, Ethève de notre ile !



Ethève enfile les échecs comme on enfile les perles



Après l’annulation des compétitions féminines, le rétropédalage sur le Beach soccer, l’annulation de la participation de Saint Pierre à la ligue des champions d’Afrique, ce sont désormais les U20 qui ne participeront pas à la COSAFA. Le Président Ethève nous livre sa version : "on a annulé, parce que les techniciens ne savent pas compter…on avait oublié de me parler de la problématique des transports (32 000€)….. "



A grand renfort médiatique, Le président Ethève nous a annoncé il y a quelques mois, la nomination d’un super CTR sensé résoudre tous les problèmes techniques. Plutôt que de dépenser des milliers d’Euros en salaire de Monsieur Nobilo, n’aurait-il pas mieux fallu engager cet argent sur nos jeunes ?... Ou pour embaucher un technicien qui sait compter….

